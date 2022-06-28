Путин подписал закон о маркировке животных

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о маркировке сельскохозяйственных животных.

Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.

Депутаты при обсуждении закона высказывали озабоченность тем, насколько своевременен законопроект в текущих условиях, тем, насколько дорогой будет чипизация животных в хозяйствах, а также соответствует ли данный законопроект существованию экономики в условиях санкций.

Ориентировочная стоимость средств маркировки (бирки, чипа, болюса, татуирования, кольцевания, ошейника), согласно законопроекту, составляет от 5 до 500 рублей.