Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

В Госдуму внесен законопроект об обязательной стерилизации и маркировке домашних животных

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект об обязательной кастрации домашних животных внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В нем отмечается, что, в частности, в Европе обязательно стерилизуют всех животных - и домашних, и уличных за исключением тех, что составляют "селекционную ценность".

Законопроект 241797-8 внесен депутатом Госдумы от "Единой России" Рафаэлем Марданшином и курултаем Башкортостана.

Еще один законопроект 241812-8, внесенный теми же авторами, предлагает предоставить возможность регулирования численности безнадзорных животных за пределами населенных пунктов.

Также ими же внесен законопроект 241819-8 о маркировке домашних животных и животных без владельцев, чтобы можно было эффективно следить за их численностью и "формировать культуру ответственного обращения с животными", а также чтобы хозяевам было легче искать потерянных животных, говорится в пояснительной записке.

В июне был принят закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на газопроводе "Южный поток"

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на газопроводе "Южный поток"

Принят пакет законов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Принят пакет законов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск

Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск

Минпромторг ждет, что продажи российского вина в 2022 году превысят продажи импортного

Минпромторг ждет, что продажи российского вина в 2022 году превысят продажи импортного

Партнером "Газпром нефти" по бывшему СП с Repsol стал "ЛУКОЙЛ"

Росавиация не стала распределять субсидии на перевозки в Крым в 2023 году

Реакторы ЗАЭС переводят в "холодный" режим, подача тепла в Энергодар прекращена

Реакторы ЗАЭС переводят в "холодный" режим, подача тепла в Энергодар прекращена

Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность НАМИ

Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность НАМИ

Песков не подтвердил предположения о контактах РФ и США по поводу переговоров с Киевом

Что произошло за день: среда, 23 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });