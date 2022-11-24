В Госдуму внесен законопроект об обязательной стерилизации и маркировке домашних животных

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект об обязательной кастрации домашних животных внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В нем отмечается, что, в частности, в Европе обязательно стерилизуют всех животных - и домашних, и уличных за исключением тех, что составляют "селекционную ценность".

Законопроект 241797-8 внесен депутатом Госдумы от "Единой России" Рафаэлем Марданшином и курултаем Башкортостана.

Еще один законопроект 241812-8, внесенный теми же авторами, предлагает предоставить возможность регулирования численности безнадзорных животных за пределами населенных пунктов.

Также ими же внесен законопроект 241819-8 о маркировке домашних животных и животных без владельцев, чтобы можно было эффективно следить за их численностью и "формировать культуру ответственного обращения с животными", а также чтобы хозяевам было легче искать потерянных животных, говорится в пояснительной записке.

В июне был принят закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных.