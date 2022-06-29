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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в акватории Байкала

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение энергетическим классом 10,2 магнитудой 3,4 произошло в среду в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и республики Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземный толчок был зарегистрирован в 9:18 по местному времени (4:18 мск). Эпицентр находился на дне озера в 25 км юго-восточнее поселка Бугульдейка (Иркутская область), рядом с дельтой реки Селенги - основного притока Байкала.

Байкальская рифтовая зона, где идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта фиксируется с осени 2020 года, когда 21 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,6. К настоящему времени зарегистрировано четыре подземных толчка магнитудой свыше 5.

Байкал Бурятия
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