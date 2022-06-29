Для россиян создадут Портал правовой помощи

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минюст создает Портал правовой помощи, а также реестр граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, заявил министр юстиции Константин Чуйченко в среду в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Мы создаем портал правовой помощи и одновременно создаем реестр граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь", - сказал он на совещании министров юстиции-участников ПМЮФ.

По его словам, в 2022 году пилотный проект Портала правовой помощи запустится в 10 субъектах РФ, а в следующем году он будет функционировать на территории всей страны.

"В чем его суть - там будет порядка 6 тысяч типовых ситуаций и любой гражданин будет иметь возможность обратиться туда и, соответственно, он сможет получить консультацию. Это будет сделать не труднее, чем зайти на портал Госуслуг", - сказал он.

При этом министр отметил, что граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, смогут получить ее лично. Они будут соответствующим образом уведомлены об этом, им также будут подробно разъяснены все их права.

Чуйченко рассказал, что в РФ более 32 млн человек имеют право на бесплатную юридическую помощь. Однако, по его словам, далеко не все об этом знают и, соответственно, не обращаются со своими проблемами. "По итогам 2020 года у нас было оказано чуть более 240 тыс. консультаций, что составляет менее 1% и конечно же (это - ИФ) очень мало", - добавил министр.