Финомбудсмен отметил, что гибель автомобиля не освобождает страховщика от выплаты по ОСАГО

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Случаи отказа страховщиков ОСАГО в выплате и одностороннее расторжение договора "автогражданки" при полной гибели автомобиля Служба финансового уполномоченного относит к примерам недобросовестной практики, сообщил финуполномоченный Виктор Климов в ходе выступления на X Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

По его словам, финуполномоченные "сталкиваются с удивительными недобросовестными практиками в самом, казалось бы, зарегулированном виде страхования – в ОСАГО".

Так, в практике досудебного рассмотрения споров по ОСАГО встречаются случаи, когда при ущербе автомобилю в ДТП, который квалифицируется как полная гибель, "страховщик в одностороннем порядке расторгает договор ОСАГО, ссылаясь на то, что в общем транспортное средство утрачено, ссылаясь на определенный пункт правил ОСАГО".

Климов подчеркнул, что в законе об ОСАГО четко сформулировано, что полная гибель транспортного средства – это экономическая гибель. "То есть, это ситуация, когда ремонт нецелесообразен и выплата страхового возмещения определяется как разница между стоимостью автомобиля до ДТП и стоимостью годных остатков", - напомнил он. В таких спорах служба "выносит решение в пользу потребителя по этим вопросам, однако подобная практика продолжается", констатировал Климов.

Станции ТО – невидимки

Одной из недобросовестных практик, получивших распространение в последнее время, Климов назвал исчезновение списков станций технического обслуживания с сайтов страховщиков, с которыми заключены договоры на ремонт.

"Понятно, почему – изменилась ситуация, выросли цены, натуральный ремонт стал менее выгодным. Но это нарушение, прямое нарушение, - считает финуполномоченный. - Когда мы запрашиваем, станции ремонта появляются. Когда потребитель это делает – их нет".

Недобросовестная ссылка на сроки

В свою очередь финуполномоченный Светлана Максимова дополнила перечень недобросовестных практик в ОСАГО примерами, когда клиентам на станциях ремонта отказано в восстановлении автомобиля из-за невозможности СТОА уложиться в установленные законом сроки ремонта.

Основанием для отказа в выплате по ОСАГО в натуральной форме не могут служить письма автодилеров общего характера о том, что они не укладываются в установленные сроки ремонта. "В них должны быть указаны данные конкретного автовладельца, которому сообщается отказ, и конкретные сведения по автомобилю, направленному в ремонт", - сказала она.

Потребитель по закону об ОСАГО может согласовать увеличение сроков ремонта по выданному страховщиком направлению или получить денежную компенсацию. Однако выплата в натуральной форме в ОСАГО осуществляется без учета износа автомобиля, то есть ремонт производится с использованием новых деталей, денежная компенсация на практике чаще всего производится по закону с учетом износа транспортного средства – до 50% стоимости автомобиля.

Взыскания стали чуть больше

Хорошая новость для потребителей в ОСАГО, по мнению Климова, в том, что с прошлого года "при рассмотрении споров по ОСАГО потребитель в среднем стал получать немного больше в случае нарушения его прав со стороны страховой организации". В том числе к такому результату привело "вынесение определения коллегией по гражданским делам Верховного суда от 19 января 2021 года, в котором обоснована позиция возможности взыскания через убытки денежных средств в пользу потребителя, рассчитанных как страховое возмещение без учета износа".

Информация в глубинах сайта

Заметная группа нарушений в ОСАГО, добавил Климов, связана с ущербной практикой информирования автовладельцев об условиях урегулирования убытков. "Когда страховые компании (в том числе крупные) потребителю отказывают в приеме обращения в том филиале, где происходит урегулирование убытков, ссылаясь на то, что адрес для приема почтовой корреспонденции указан где-то в глубине на сайте, дескать, нужно было написать туда, только там это письмо примут", - сказал он.

Соответственно все это влияет на сроки рассмотрения убытка и создает проблемы клиентам. Такие приемы страховщиков служба также квалифицирует как недобросовестную практику, заключил Климов.