Защита обжалует арест адвоката Ивана Сафронова

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Защита намерена обжаловать арест подозреваемого в распространении фейков о ВС РФ президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, защищавшего журналиста Ивана Сафронова, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Павел Биянов в среду.

"Обязательно (будем обжаловать - ИФ). (...) Постановление абсолютно необоснованное и незаконное. Доводы стороны защиты не приняты во внимание - только лишь в связи с тяжестью подозрения, человека, который положительно характеризуется, никогда ни в какие истории не попадал, имеет солидную репутацию, заключать под стражу, когда ничего не препятствовало избрать более мягкую любую меру пресечения", - сказал Биянов.

Он уточнил, что защита предлагала избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест в Москве или Ижевске, залог, запрет определенных действий, например, пользование интернетом.

Он сообщил также, что у защиты пока нет четкого разъяснения, в чем конкретно подозревается Талантов.

Биянов добавил, что в ходе суда Талантов сообщил, что у него повысилось давление, и попросил вызвать "скорую помощь", однако в этом ему было отказано. Защитник отметил, что суду были представлены документы, что у Талантова периодически происходят резкие скачки давления. По его словам, накануне давление у его подзащитного поднималось до 240.

Ранее сообщалось, что суд отправил Талантова под стражу до 21 августа.

Накануне Талантов был задержан по делу о фейках в отношении Вооруженных Сил РФ. У него дома и в Адвокатской палате Удмуртии прошли обыски. Адвоката этапировали в Москву.

По информации ГСУ СКР по городу Москве, в апреле 2022 года он на своей странице в одной из социальных сетей "под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции".

Подзащитному Талантова Сафронову вменяются два эпизода государственной измены (ст. 275 УК РФ). Остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике журналист находится под арестом с 7 июля 2020 года.