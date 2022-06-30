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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

В Геленджике турист сорвался в море при полете на парашюте за катером

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Геленджике возбуждено уголовное дело по факту падения в море туриста, который сорвался с троса во время парасейлинга, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Пострадавший находится в больнице.

Предварительно установлено, что мужчина 1984 года рождения катался на парашюте, который был прикреплен к идущему катеру. Около 17:00 по Москве буксировочный фал оборвался, турист упал в море и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Геленджик СКР Черное море
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