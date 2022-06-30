Минтранс поддержал идею о кешбэке в 2022 году за проезд по платным дорогам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министерство транспорта поддержало проведение акции с компенсацией пользователям платных дорог части стоимости проезда.

Соответствующее письмо имеется в распоряжении "Интерфакса". Министерство направило его в ответ на коллективное обращение вице-спикеров Госдумы Сергея Неверова, Владислава Даванкова и Шолбана Кора-оола. В нем депутаты просят о возмещении пользователям части стоимости проезда по платным автомобильным дорогам в летний период 2022 года.

В ответе указывается, что министерство транспорта РФ и госкомпания "Автодор" поддерживают проведение предложенной акции и проработку вопроса выделения субсидий организациям, осуществляющим операции по банковским картам, для последующей компенсации понесенных затрат пользователей на оплату проезда по платным автомобильным дорогам в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Кроме того, отмечается, что "Автодор" в рамках компетенции выражает готовность оказать содействие, в том числе по передаче необходимой информации в акционерное общество "Национальная система платежных карт" по всем платным участкам автодорог М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области и платным участкам автомобильной дороги М-11"Нева" км 58 - км 147 и км 208 - км 684.