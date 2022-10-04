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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В "Единой России" выступили против повышения тарифов проезда по платным дорогам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" выступает против инициативы Минтранса о повышении тарифов проезда по платным автодорогам и призывает правительство РФ не принимать такой проект постановления, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Стремление дорожников нарастить свою прибыль - понятно, но сегодня мыслить надо в общегосударственном, а не узком отраслевом масштабе", - сказал Турчак журналистам во вторник.

Он считает, что в настоящий момент нужно, прежде всего, поддержать как граждан, так и предпринимателей, занимающихся грузоперевозками, а значит наоборот, принять меры по сдерживанию тарифов, "ведь рост затрат на логистику, в конечном счете, также скажется и на конечной стоимости товаров, на потребителях, простых людях, а также окажет давление на транспортные компании, обеспечивающие огромное количество рабочих мест".

"Уверен, что крупные дорожно-строительные организации имеют намного большие ресурсы и возможности для того, чтобы сбалансировать экономику своих проектов, чем граждане, малый и средний бизнес, нуждающиеся в максимальной защите государства", - сказал Турчак.

Единая Россия Андрей Турчак Минтранс РФ
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