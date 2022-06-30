Володин заявил, что РФ меняет только тяжелораненых бойцов "Азова"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия меняет только тяжелораненых пленных бойцов украинского батальона "Азов", тех, кто не будут принимать участие в боевых действиях.

"Только исключительно, когда тяжело ранен и тех случаях, когда ранен и дальше уже не будет участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются", - сказал Володин в четверг на заседании Госдумы.

"Во всяком случае информация у нас такая", - добавил он.

"Эти вопросы находятся на контроле. Обмены идут, но по всем участникам батальона "Азов" ведутся предметные следственные мероприятия, по каждому. Кто в чем замешан, чем занимался", - сказал Володин.

Так он ответил на вопрос депутата от КПРФ Сергея Обухова, который выразил недоумение тем, что участники батальона "Азов" были обменяны на российских пленных и торжественно встречались на Украине.

Володин еще раз отметил, что "обменивают тяжелораненых, и тех, кто находятся в таком состоянии, что правильно их взять и обменять на наших ребят". Он также подчеркнул, что "обмен проходит на наших ребят и нужно бороться за каждого".

Володин напомнил, что депутат Госдумы Шамсаил Саралиев "буквально неделю назад выезжал в командировку и сделал все от него зависящее по своим каналам и освободил двух наших ребят из плена, они были доставлены на территорию РФ".

Кроме того, председатель Госдумы призвал депутатов встречаться с семьями участвующих в спецоперации на Украине, теми, кто вернулись из плена, родными погибших.

"Важно оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, с тем, кого освобождают из плена, встречаться с семьями военнослужащих. Мы все избраны от разных территорий, знаем, кто находятся сегодня на территории Украины, знаем семьи погибших, давайте это делать", - сказал Володин.

Он отметил, что "это должно быть совершено естественным, здесь не надо работать на телекамеры и показывать все это, это должно быть у каждого внутри".

"Со своей стороны каждый раз выезжаю в избирательный округ, встречаюсь с семьями военнослужащих, где есть погибшие. Давайте это в обязательном порядке будем делать", - добавил Володин.