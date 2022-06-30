Асфальт с запахом клубники уложили в Ленинградской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Асфальтобетонное покрытие с ароматом ягод уложили в четверг во Всеволожском районе Ленинградской области.Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного дорожного комитета.

Эксперимент по укладке 700 метров ароматизированного асфальта был проведен на ремонтируемом участке в 19 км региональной трассы от станции Магнитная до поселка имени Морозова, соединяющего часть Всеволожского района с Мурманским шоссе.

"С таким предложением обратились подрядная организация, это их собственная разработка. Многим людям не нравится запах перегретого битума, который разносится в процессе ремонта, поэтому решили попробовать", - сказал собеседник агентства, отметив, что ароматизатор не влияет на качество асфальтобетонной смеси.

Укладку ягодного асфальта выполнила компания "ДСК АБЗ-Дорстрой" (входит в ГК "АБЗ-1").

В свою очередь, пресс-служба ГК "АБЗ-1" в своем телеграм-канале сообщает, что 300 тонн асфальтобетонной смеси с запахом клубники было выпущено на производственной площадке "АБЗ-1".

Ремонт трассы выполняется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Окончание ремонта намечено на конец июля.