Минобороны РФ объявило о добровольном выводе военных с украинского острова Змеиный

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные выведены с острова Змеиный как демонстрация того, что Россия не препятствует вывозу с Украины зерна и сельхозпродукции, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, это решение "не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".

"Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории", - сказал Конашенков.

24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что истерия вокруг вывоза украинского зерна через черноморские порты раздувается искусственно, Россия готова обеспечить свободный проход судов с зерном.

"Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, через черноморские порты", - сказал Путин, выступая на встрече "БРИКС плюс" в формате видеоконференции, в которой участвуют руководители ряда приглашенных государств.

"Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", - сказал глава государства.

Путин добавил: "Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного - конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшних".