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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Путин назвал одним из приоритетов СВР содействие промышленности в условиях санкций

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, способствующей промышленному развитию страны в условиях санкций.

"Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире российской внешней разведки.

По словам главы государства, это особенно важно в условиях западных санкций.

Кроме того, Путин считает, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования.

Российский лидер отметил, что приоритетом службы является стратегическое прогнозирование развития международных процессов.

"Коллективный Запад загнал себя в ловушку", - констатировал Путин. По его словам, это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния.

24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. Из России ушли многие иностранные компании.

Владимир Путин СВР
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