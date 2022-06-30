В Петербурге сняли ограничение в 40 гостей на свадьбах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановление правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

"На торжественной регистрации заключения брака и рождения теперь смогут присутствовать более 40 человек. Ранее установленное количественное ограничение снимается. Действие всех других, ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно документу, не менее 80% сотрудников органов власти, государственных учреждений и унитарных предприятий Петербурга к осени должны будут иметь иммунитет к коронавирусу: такую рекомендацию получили их руководители.

"К 1 сентября работники должны иметь документ о получении 1-го компонента вакцины, завершении вакцинации или перенесенном заболевании. К 1 октября - документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из постановления также были исключены отдельные нормы, утратившие актуальность в связи с истечением срока действия.