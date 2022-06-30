Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Петербурге сняли ограничение в 40 гостей на свадьбах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановление правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

"На торжественной регистрации заключения брака и рождения теперь смогут присутствовать более 40 человек. Ранее установленное количественное ограничение снимается. Действие всех других, ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно документу, не менее 80% сотрудников органов власти, государственных учреждений и унитарных предприятий Петербурга к осени должны будут иметь иммунитет к коронавирусу: такую рекомендацию получили их руководители.

"К 1 сентября работники должны иметь документ о получении 1-го компонента вакцины, завершении вакцинации или перенесенном заболевании. К 1 октября - документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из постановления также были исключены отдельные нормы, утратившие актуальность в связи с истечением срока действия.

Петербург Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 30 июня

Суд отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа

Суд отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа

Владимир Мау в суде заявил об абсурдности обвинений в его адрес

Обвинение против Мау подтвердили показаниями экс-замминистра Раковой и ее помощника

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ФСИН выступила против возвращения смертной казни

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Лавров сказал, что железный занавес между РФ и Западом уже опускается

Законопроект об изъятии у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд руб. прошел основное чтение в Думе

Законопроект об изъятии у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд руб. прошел основное чтение в Думе

Суд в Москве приговорил экс-генерала МВД Мельникова к семи годам колонии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });