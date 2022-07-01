Ребенок обварился в термальном бассейне гостиницы на Камчатке

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как 12-летний мальчик получил сильные ожоги, нырнув в бассейн с кипятком в местной гостинице (гостевом доме), сообщает в пятницу Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

Инцидент произошел вечером 29 июня в одном из гостевых домов села Эссо - административного центра Быстринского района Камчатки. Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, мальчик прыгнул в бассейн, температура воды в котором значительно превышала допустимые для купания значения, пока родители искали представителей администрации гостиницы. Ребенок госпитализирован с ожогами 2-3 степени всего тела. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

По данным ведомства, бассейн с кипятком не был огражден, предупреждающих знаков о запрете купания в нем не было.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Местные СМИ пишут, что пострадавший мальчик - москвич. Ребенок приехал с родителями на Камчатку в отпуск.