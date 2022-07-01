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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Что произошло за день: пятница, 1 июля

Потенциальное закрытие посольства РФ в Болгарии, снятие COVID-ограничений и выживший на разбившемся более недели назад в Якутии самолете

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ сняли все COVID-ограничения. В том числе отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.

- МИД РФ рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Болгарии, обещают в Кремле. Посол РФ в Болгарии заявила, что срочно поставит перед руководством России этот вопрос после отказа Софии менять позицию по дипломатам РФ, объявленным персонами нон грата.

- Обнаружен пропавший более недели назад в Якутии самолет Ан-2. Двое членов экипажа погибли, один пассажир выжил. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данным местных СМИ, мужчина выжил, обнаружив хижину рыбака с запасами провизии.

- Nord Stream AG остановит обе нитки "Северного потока" с 11 по 21 июля для ремонта. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами.

- Задымление замечено в районе Крымского моста. Местные власти пояснили, что в этом районе проводились учения.

- ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме. По данным МВД, аварийность из-за превышения скорости сократилась на треть, что стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений.

- Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Федотова. В минувшем сезоне он играл за московский ЦСКА, выиграв с ним весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с "Филадельфией".

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