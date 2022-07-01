Выживший в крушении самолета Ан-2 в Якутии находится в состоянии средней тяжести

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Врачи предварительно оценивают состояние единственного выжившего после крушения самолета Ан-2 в Якутии как средней степени тяжести, сообщает оперштаб республики.

"Пострадавший был доставлен в республиканскую больницу №2 города Якутска на вертолете Ми-8. По предварительным данным, состояние средней степени тяжести, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер", - говорится в сообщении.

Самолет Ан-2 вылетел 21 июня с местности Ус-Хатын в районе Якутска и пропал с экранов радаров. Воздушное судно должно было долететь до площадки "Вертикальный" в Кобяйском районе. Рейс выполнялся по заказу АО "Прогноз", самолет доставлял продукты и инструменты для геологов, работавших на прииске.

Поиски самолета продолжались 11 дней. В пятницу вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" с тремя спасателями на борту обнаружил останки самолета Ан-2 в 45 км от села Себянь-Кюель. Воздушное судно обгорело. Уцелела только хвостовая часть. Рядом был обнаружен тело погибшего, а после посадки вертолета было найдено тело второй жертвы крушения.

Позже в пяти километрах от места крушения самолета спасатели нашли единственного выжившего в авиакатастрофе - работника ЗАО "Прогноз" Павла Кривошапкина.