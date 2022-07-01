Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Выживший в крушении самолета Ан-2 в Якутии находится в состоянии средней тяжести

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Врачи предварительно оценивают состояние единственного выжившего после крушения самолета Ан-2 в Якутии как средней степени тяжести, сообщает оперштаб республики.

"Пострадавший был доставлен в республиканскую больницу №2 города Якутска на вертолете Ми-8. По предварительным данным, состояние средней степени тяжести, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер", - говорится в сообщении.

Самолет Ан-2 вылетел 21 июня с местности Ус-Хатын в районе Якутска и пропал с экранов радаров. Воздушное судно должно было долететь до площадки "Вертикальный" в Кобяйском районе. Рейс выполнялся по заказу АО "Прогноз", самолет доставлял продукты и инструменты для геологов, работавших на прииске.

Поиски самолета продолжались 11 дней. В пятницу вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" с тремя спасателями на борту обнаружил останки самолета Ан-2 в 45 км от села Себянь-Кюель. Воздушное судно обгорело. Уцелела только хвостовая часть. Рядом был обнаружен тело погибшего, а после посадки вертолета было найдено тело второй жертвы крушения.

Позже в пяти километрах от места крушения самолета спасатели нашли единственного выжившего в авиакатастрофе - работника ЗАО "Прогноз" Павла Кривошапкина.

Якутия Ан-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Болгарии

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Обвиняемый в госизмене Дмитрий Колкер не проводил закрытых исследований в НГУ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Путин в июне оставался самой упоминаемой в прессе персоной - СКАН

Обнаружен единственный выживший с разбившегося самолета Ан-2 в Якутии

Мосгорсуд прекратил дело соучастников генерала Бульбова за сроками давности

Найдены тела двух человек с разбившегося в Якутии самолета Ан-2

Путин заявил, что действия Запада подталкивают Москву и Минск к ускорению интеграции

Путин заявил, что действия Запада подталкивают Москву и Минск к ускорению интеграции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });