Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Роспотребнадзор решил ускорить процесс тестирования на гепатит С

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор прорабатывает возможность создания нового механизма экспресс-тестирования на гепатит С, который будет показывать результат быстрее, чем при проведении ПЦР-тестирования, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Наши институты производят тест-системы для качественного, количественного (анализа) и оценки генотипов. Но это ПЦР тест-системы, и мы прекрасно понимаем – чувствительность их достаточно высока, а вот время исполнения ПЦР-теста конечно долго. Мы ставим себе такую задачу и при поддержке Минпромторга, я уверена, справимся: или уходить на изотермическое ПЦР или уходить на другие способы проведения экспресс-теста", - сказала Попова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере в понедельник.

Она отметила, что создание более быстрого механизма проведения тестирования поможет при проведении скрининга по выявлению заболевших гепатитом С.

Как ранее во время заседания отметил руководитель секции Совета "Здравоохранение и здоровый образ жизни", генеральный директор "Герофарм" Пётр Родионов, в России, согласно официальной статистике Минздрава РФ, зарегистрировано более 600 тыс. больных с гепатитом С. При этом, по его словам, по оценке экспертов, таких пациентов может быть более 2 млн. В 2020 году терапию препаратами получили лишь 20 тыс. пациентов, при том что в 2021 году на официальный учет было поставлено более 24 тыс. пациентов.

"Терапию на сегодняшний день получают пациентов меньше, чем вновь прибывшие, по официальным данным. Конечно же, с такими темпами борьбы с гепатитом С, говорить об элиминации гепатита С не приходится", - отметил Родионов.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу заявил о продолжении операции на Украине после взятия под контроль ЛНР

Шойгу заявил о продолжении операции на Украине после взятия под контроль ЛНР
Военная операция на Украине

Путин заявил о выдвинутом двумя генералами предложении продолжить операцию на Украине

Lego включат в список товаров для параллельного импорта

Lego включат в список товаров для параллельного импорта

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Песков заявил, что Путин в этот раз не будет поздравлять Байдена с Днем независимости

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении семи пунктов управления и двух складов ВСУ в Донбассе

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении
Пандемия коронавируса

РФ с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19

РФ с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19

Минздрав РФ не ждет последствий от прекращения поставок вакцин США против ветрянки и кори

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });