Роспотребнадзор решил ускорить процесс тестирования на гепатит С

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор прорабатывает возможность создания нового механизма экспресс-тестирования на гепатит С, который будет показывать результат быстрее, чем при проведении ПЦР-тестирования, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Наши институты производят тест-системы для качественного, количественного (анализа) и оценки генотипов. Но это ПЦР тест-системы, и мы прекрасно понимаем – чувствительность их достаточно высока, а вот время исполнения ПЦР-теста конечно долго. Мы ставим себе такую задачу и при поддержке Минпромторга, я уверена, справимся: или уходить на изотермическое ПЦР или уходить на другие способы проведения экспресс-теста", - сказала Попова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере в понедельник.

Она отметила, что создание более быстрого механизма проведения тестирования поможет при проведении скрининга по выявлению заболевших гепатитом С.

Как ранее во время заседания отметил руководитель секции Совета "Здравоохранение и здоровый образ жизни", генеральный директор "Герофарм" Пётр Родионов, в России, согласно официальной статистике Минздрава РФ, зарегистрировано более 600 тыс. больных с гепатитом С. При этом, по его словам, по оценке экспертов, таких пациентов может быть более 2 млн. В 2020 году терапию препаратами получили лишь 20 тыс. пациентов, при том что в 2021 году на официальный учет было поставлено более 24 тыс. пациентов.

"Терапию на сегодняшний день получают пациентов меньше, чем вновь прибывшие, по официальным данным. Конечно же, с такими темпами борьбы с гепатитом С, говорить об элиминации гепатита С не приходится", - отметил Родионов.