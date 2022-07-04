Клещи в этом году покусали уже более 315 тысяч россиян

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В России после укусов клещей в медучреждения обратились более 315 тысяч граждан, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на четвертую неделю июня в РФ в медицинские организации обратились 315 037 пострадавших от укусов клещей, среди них - 78 046 детей. Количество обращений в медицинские организации находится на уровне среднемноголетних значений (СМП - 314 235)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что всего подтверждено 265 случаев клещевого вирусного энцефалита, в отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период, сообщили в ведомстве.

К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Томская, Челябинская и Кировская области, Пермский край, Республика Удмуртия.