Не привитым от COVID россиянам по-прежнему придётся сдавать ПЦР-тест по возвращении в РФ

Тем, кто сдал ПЦР-тест, больше не нужно будет самоизолироваться до получения результата

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Гражданам РФ, приезжающим из-за границы, по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест на коронавирус в случае отсутствия сертификата о прохождении вакцинации или перенесённом заболевании, а также заполнять анкету на Госуслугах, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Некоторые противоэпидемические меры при въезде в Россию все еще действуют. Так, гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на Госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия - сдавать ПЦР-тест", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

При этом, если у граждан есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше. Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ сообщил о снятии всех ограничений на пересечение границ, введенных из-за пандемии. При этом ПЦР-тестирование остаётся обязательным.