КС РФ счел, что чиновники могут не декларировать доходы от личных подсобных хозяйств

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ уточнил нормы, которые регулируют права государственных служащих, ведущих деятельность в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ).

Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС РФ во вторник.

Дело о проверке конституционности положений части 1 статьи 17 закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и пункта 5 статьи 4 закона "О личном подсобном хозяйстве" рассматривалось в связи с жалобой жительницы Приморского края Елены Коровицкой, работавшей помощником мирового судьи.

Ранее прокуратура, изучив справки о доходах и расходах семьи заявительницы за 2011-2014 годы, усомнилась в законности приобретения Коровицкими двух квартир во Владивостоке за 7 млн рублей. Ссылаясь на законы о противодействии коррупции и контроле за расходами лиц, замещающих государственные должности, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании денег, потраченных на приобретение одной из квартир, а вторую потребовало обратить в доход государства.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с Коровицкой в качестве неподтвержденных доходов около 3,4 млн рублей. При этом, как следует из жалобы заявительницы, во внимание не было принято положительное решение местной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов; суд также проигнорировал сведения о дополнительных доходах семьи, которая занимается пчеловодством в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ).

Вышестоящие суды оставили решение без изменения.

Рассмотрев жалобу, КС пришел к выводу, что оспариваемые Коровицкой нормы не нарушают ее конституционные права. Вместе с тем ее дело подлежит пересмотру с учетом правовой позиции КС.

"Доходы, полученные от продажи продукции животноводства и растениеводства, выращенной в ЛПХ, попадают под налоговые льготы, презюмируются законными и не требуют какого-либо специального подтверждения со стороны органов публичной власти. Подобные доходы допустимы и для госслужащих. Реализация продукции ЛПХ, не будучи проявлением предпринимательской деятельности, не предполагает обязательной документации поступления средств. К отчетным налоговым документам не предъявляется требований о предоставлении сведений о доходах. Если же размер доходов от ЛПХ указан в справке о доходах, расходах и имуществе, то нет оснований отвергать такую справку как свидетельство их наличия", - указал КС.

Как отмечается в постановлении, в ходе судебного разбирательства об изъятии имущества прокурор вправе доказывать, что указанные госслужащим суммы явно несоразмерны реальным возможностям конкретного ЛПХ, но в этой ситуации необходимо учитывать сроки исковой давности и хранения бухгалтерских документов. "В ином случае положение лица, об изъятии имущества которого подан иск, может ухудшиться из-за утраты письменных доказательств законности получения доходов", - признал суд.