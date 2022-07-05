Роспотребнадзор сообщил о превышении показателя COVID-заболеваемости в 37 регионах РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в 37 регионах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам 26 недели в России зарегистрировано 20 972 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости сохранился на уровне прошлой недели и составил 14,29 на 100 тыс. населения, что на 3,9% ниже, чем в среднем за последние четыре недели. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости (14,29 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 37 регионах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в ведомстве заявили, что среди выявленных случаев заболевания за последние три недели к линии BA.1 "омикрон"-штамма коронавируса отнесено 8,94% от общего количества исследований, к линии BA.2 - "стелс"-омикрону - 83,21%, к линиям BA.4/BA.5 - 6,57%. К варианту "дельта" - 1,28%.