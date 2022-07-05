Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:30

Роспотребнадзор сообщил о превышении показателя COVID-заболеваемости в 37 регионах РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в 37 регионах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам 26 недели в России зарегистрировано 20 972 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости сохранился на уровне прошлой недели и составил 14,29 на 100 тыс. населения, что на 3,9% ниже, чем в среднем за последние четыре недели. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости (14,29 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 37 регионах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в ведомстве заявили, что среди выявленных случаев заболевания за последние три недели к линии BA.1 "омикрон"-штамма коронавируса отнесено 8,94% от общего количества исследований, к линии BA.2 - "стелс"-омикрону - 83,21%, к линиям BA.4/BA.5 - 6,57%. К варианту "дельта" - 1,28%.

Хроника 09 января 2020 года – 05 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ответственность санируемых банков по долгам "дочек" предложили переложить на экс-бенефициаров

Источник сообщил о гибели одного из пропавших горняков в шахте "Распадская-Коксовая"

Алексей Кудрин уволился из СПбГУ

Алексей Кудрин уволился из СПбГУ

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

Почти всех горняков вывели из шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе после обрушения

Дума приняла в I чтении законопроект о спецмерах для проведения силовых операций за рубежом

Источник сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти

В России более 89 тысяч новых призывников уже направлены к месту службы

В России более 89 тысяч новых призывников уже направлены к месту службы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });