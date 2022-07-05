В Петербурге продлили арест белорусскому психологу, обвиняемому в оскорблении Лукашенко

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге продлил срок пребывания под стражей психолога из Белоруссии Андрея Русских, которому на родине вменяют оскорбление президента.

"Срок содержания под стражей Андрея Русских продлен по 27 ноября 2022 года", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

Как сообщалось, гражданина Белоруссии Русских задержали на Московском вокзале Петербурга 28 мая. По информации адвоката Марии Беляевой, на родине мужчине вменяют публичное оскорбление президента (ч.1 ст.368 УК Белоруссии) и разжигании социальной вражды (ч.1. ст.130 УК Белоруссии). Дела связаны с комментариями в соцсетях. Вину мужчина не признал.

После задержания Смольнинский районный суд Петербурга заключил Русских под стражу до 6 июля для обеспечения возможной выдачи белорусским правоохранительным органам.

Согласно открытым источникам, Русских - психолог, тренер-консультант в сфере тревожно-фобических расстройств.

В соответствии с белорусским законодательством, преступление по ч.1. ст.130 УК Белоруссии наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, за действия по ч.1 ст.368 УК Белоруссии предусмотрено до четырех лет заключения.

Как сообщалось, 1 июня суд в Петербурге признал законным решение Генпрокуратуры РФ об экстрадиции гражданки Белоруссии Яны Пинчук, обвиняемой на родине в администрировании экстремистского телеграм-канала. Девушке инкриминированы преступления по ч.3 ст.130 УК Белоруссии (разжигание социальной вражды или розни), ч.3 ст.361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), ч.1 и ч.2 ст.361.1 УК Белоруссии (создание экстремистского формирования). Вину она не признала, заявив, что ее преследуют по политическим мотивам.