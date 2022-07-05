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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

На Ставрополье загорелась трансформаторная подстанция химзавода

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Возгорание на трансформаторной подстанции произошло на химзаводе "Невинномысский азот" в Невинномысске (Ставропольский край), сообщил глава города Михаил Миненков.

"На территории АО "Невинномысский азот" вследствие короткого замыкания произошло возгорание на трансформаторной подстанции", - написал Миненков в своем телегам-канале.

По его словам, все пожарные и спасательные службы работают.

"Угрозы для города и населения нет. Нахожусь на месте с руководством завода, буду информировать. Все под контролем", - отметил он.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание произошло ориентировочно в 21:54 вторника на одной из электроподстанций предприятия. Для устранения огня дежурным персоналом вызваны пожарные расчеты, которые приступили к тушению огня. В целях безопасности была выведена в оперативный резерв часть технологических цехов.

Пострадавших нет, выбросов нет.

Ставропольский край Невинномысск
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