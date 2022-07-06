Путин примет руководство Госдумы 7 июля в Кремле

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 7 июля проведет очную встречу в Кремле с руководством Госудумы, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Днем ранее в КПРФ заявили, что лидер партии Геннадий Зюганов предупредил товарищей по думской фракции, что скоро должна состояться встреча Путина с руководителями парламентских фракций. Речь шла о плановой встрече, которая традиционно проходит после окончания сессии парламента.

Песков 5 июля подтвердил, что такая встреча планируется в ближайшие дни, но точной даты не назвал.