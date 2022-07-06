Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Путин примет руководство Госдумы 7 июля в Кремле

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 7 июля проведет очную встречу в Кремле с руководством Госудумы, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Днем ранее в КПРФ заявили, что лидер партии Геннадий Зюганов предупредил товарищей по думской фракции, что скоро должна состояться встреча Путина с руководителями парламентских фракций. Речь шла о плановой встрече, которая традиционно проходит после окончания сессии парламента.

Песков 5 июля подтвердил, что такая встреча планируется в ближайшие дни, но точной даты не назвал.

Владимир Путин Госдума Дмитрий Песков Геннадий Зюганов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России

В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

МВД подтвердило задержание в Петербурге высокопоставленных полицейских

МВД подтвердило задержание в Петербурге высокопоставленных полицейских

Лавров назвал ложью заявления о том, что РФ сама обстреливает свои города

Что случилось этой ночью: среда, 6 июля

Что произошло за день: вторник, 5 июля

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });