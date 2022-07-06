Лавров 12 июля примет участие в открытии посольства ДНР в Москве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля будет участвовать в церемонии открытия посольства Донецкой народной республики в Москве, сообщил заместитель директора департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев.

"12 июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве по адресу: Грохольский переулок, дом 13, строение 2", - сказал Зайцев в среду на брифинге.

Он добавил, что на открытии посольства также будут присутствовать представители руководства России, Русской православной церкви, общественно-политических кругов и бизнеса.