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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Лавров 12 июля примет участие в открытии посольства ДНР в Москве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля будет участвовать в церемонии открытия посольства Донецкой народной республики в Москве, сообщил заместитель директора департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев.

"12 июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве по адресу: Грохольский переулок, дом 13, строение 2", - сказал Зайцев в среду на брифинге.

Он добавил, что на открытии посольства также будут присутствовать представители руководства России, Русской православной церкви, общественно-политических кругов и бизнеса.

Сергей Лавров МИД РФ ДНР
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