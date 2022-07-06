Дума разрешила бесплатно госпитализировать родителей инвалидов вместе с детьми

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями.

"Предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний", - говорится в пояснительной записке к закону.

Речь идет о праве одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.

"Предлагается закрепить корреспондирующее изменение, с тем, чтобы при оказании медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи оплата из личных средств граждан на создание рассматриваемых условий не взималась", - говорится также в документе.

Комментируя ситуацию, спикер палаты Вячеслав Володин отмечал, что до принятия этого закона в больница можно было бесплатно находиться родителям детей до четырех лет и по медицинским показаниям - с более старшими детьми. В реанимации родственники имеют право находиться с больными всех возрастов.