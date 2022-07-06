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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Госдума отменила требование сдавать паспорт при получении временного убежища в РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий процедуру получения временного убежища в России.

Закон предлагает снять с иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших в России временное убежище, необходимость сдавать на хранение в органы власти документы, подтверждающие личность, как того требует действующее законодательство.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас многие граждане, прибывшие в РФ, отказываются оформлять временное убежище, поскольку требуется сдавать документы, удостоверяющие личность.

При этом существующая единая база уполномоченных органов даёт возможность контролировать пересечение границы временными беженцами без сдачи паспорта на хранение.

Предлагаемая поправка относится только к временному убежищу как к наиболее массовому явлению в настоящее время.

Госдума
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