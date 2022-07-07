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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Проект "Земля для туризма" запустят на Камчатке в сентябре

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Совместный проект Камчатского края и Росреестра "Земля для туризма", который предусматривает упрощенный порядок получения земли под турпроекты, запустят в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба краевого правительства в четверг.

"С Росреестром мы работаем в партнерском режиме: на Камчатке готовимся к запуску совместного проекта "Земля для туризма", благодаря которому можно будет без излишних административных процедур в электронном формате выбрать участок для ведения предпринимательской деятельности в области туризма, сразу подать заявку на получение мер поддержки. Планируем запустить сервис на Восточном экономическом форуме", - цитирует пресс-служба губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

В июне 2022 года принято постановление правительства РФ о создании федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных". В результате реализации программы будет создана единая открытая среда для разработки и использования геоданных и завершено создание Единой электронной картографической основы, сокращены сроки кадастрового учета и регистрации прав до одного дня, пользователи получат доступ к актуальным пространственным данным в режиме реального времени, поясняет пресс-служба.

Данная национальная система, считает Солодов, "позволит упростить процедуры, связанные с постановкой на кадастровый учет, регистрацию прав собственности на недвижимое имущество и землю, что облегчит ведение бизнеса, а также осуществление этих процедур для граждан".

Камчатка Владимир Солодов
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