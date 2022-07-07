РКН ограничил доступ к почтовому сервису Swisscows из-за рассылки о минировании

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал на территории России доступ к сервису защищённой электронной почты швейцарской компании Swisscows из-за того, что с его помощью шла рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Доступ к ресурсу swisscows.email ограничен по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Основанием для ограничения доступа стала рассылка почтовым сервисом многочисленных ложных сообщений о минировании зданий, принадлежащих органам государственной власти РФ", - сообщили в РКН в ответ на запрос агентства.

Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке ограничения доступа к страницам и сайтам, в России по требованию Генпрокуратуры от 4 июля заблокирован доступ к швейцарскому сервису защищённой электронной почты компании Swisscows - swisscows.email.

По данным организации "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации, сервис блокируется "по маске", то есть со всеми доменами и поддоменами.

Swisscows - поисковая система, которая не хранит данные пользователей и их запросы. Она была запущена в 2014 году швейцарской компанией Hulbee AG, переименованной позже в Swisscows. Сервис электронной почты запущен компанией одновременно с собственным VPN в 2022 году. Компания заявляет, что ее электронная почта никому, кроме самого пользователя, недоступна.