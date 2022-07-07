Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

РКН ограничил доступ к почтовому сервису Swisscows из-за рассылки о минировании

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал на территории России доступ к сервису защищённой электронной почты швейцарской компании Swisscows из-за того, что с его помощью шла рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Доступ к ресурсу swisscows.email ограничен по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Основанием для ограничения доступа стала рассылка почтовым сервисом многочисленных ложных сообщений о минировании зданий, принадлежащих органам государственной власти РФ", - сообщили в РКН в ответ на запрос агентства.

Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке ограничения доступа к страницам и сайтам, в России по требованию Генпрокуратуры от 4 июля заблокирован доступ к швейцарскому сервису защищённой электронной почты компании Swisscows - swisscows.email.

По данным организации "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации, сервис блокируется "по маске", то есть со всеми доменами и поддоменами.

Swisscows - поисковая система, которая не хранит данные пользователей и их запросы. Она была запущена в 2014 году швейцарской компанией Hulbee AG, переименованной позже в Swisscows. Сервис электронной почты запущен компанией одновременно с собственным VPN в 2022 году. Компания заявляет, что ее электронная почта никому, кроме самого пользователя, недоступна.

Роскомнадзор Swisscows
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Автокран упал на минивэн с людьми на федеральной трассе в Забайкалье

Жительница Дагестана продала новорожденного ребенка за 200 тыс. рублей

Брянское село обстреляли со стороны Украины

Whatsapp грозит штраф до 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Что произошло за день: среда, 6 июля

Суд признал виновным замглавы "Аэрофлота" Александрова в хищении 250 млн руб.

Суд признал виновным замглавы "Аэрофлота" Александрова в хищении 250 млн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });