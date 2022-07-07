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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В Думе предложили выделить морские нефтегазовые объекты в отдельный объект регулирования

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике по итогам круглого стола "О совершенствовании системы государственного регулирования морских нефтегазовых объектов (МНГО)" подготовил предложения в адрес правительства и профильных ведомств. "Интерфакс" ознакомился с текстом рекомендаций.

В частности, комитет рекомендует правительству рассмотреть возможность выделения МНГО в самостоятельный объект регулирования, что позволит учитывать уникальные особенности каждого вида морского нефтегазового объекта. Кроме того, для МНГО предлагается консолидировать надзорные и контрольные функции в одном органе, предусмотреть единую комплексную госэкспертизу с одновременным исключением прочих экспертиз, а также создать декларацию безопасности МНГО, согласование и утверждение которой должны определяться правительством.

Профильный комитет рекомендует Минэнерго ускорить доработку и внесение в правительство ФЗ "О морских нефтегазовых объектах", в котором предусмотреть случаи, когда не требуется получение разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию МНГО, по аналогии с законами "О континентальном шельфе" и "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне".

Ранее сообщалось, что Минэнерго надеется осенью 2022 года внести в Госдуму доработанный законопроект "О морских нефтегазовых объектах", над которым отрасль работает с 2018 года.

Госдума
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