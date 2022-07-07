Суд арестовал директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте директора научного центра высоких технологий, создания вооружения, военной и специальной техники Андрея Грудзинского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании Грудзинскому А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 августа 2022 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

По данным суда, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

"Грудзинский занимает должность директора научного центра высоких технологий, создания вооружения, военной и специальной техники ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук", - уточнили в суде.

Комментариями следствия и стороны защиты обвиняемого "Интерфакс" пока не располагает, как и фабулой уголовного дела.