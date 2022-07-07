Минфин предложил взимать НДС с застройщиков при передаче апартаментов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенных в рамках долевого строительства.

Согласно действующему законодательству (статья 149 НК) не облагаются НДС услуги застройщика по договорам участия в долевом строительстве. Исключение – передача объектов производственного назначения. Согласно поправкам, с которыми ознакомился "Интерфакс", предлагается ввести еще одно исключение – передачу апартаментов.

"За исключением услуг по выполнению функций застройщика, оказываемых при строительстве жилых помещений (апартаментов), предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию)", - говорится в поправках.

Кроме того, поправки конкретизируют норму о том, что передача нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест, входящих в состав многоквартирных домов, также не облагается НДС. Ранее это в законе прописано не было и регулировалось пояснением ФНС.

Положения пункта о нулевом НДС также предлагается не применять при выполнении застройщиком строительно-монтажных работ и иных работ, проводимых при создании указанных объектов недвижимости.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.