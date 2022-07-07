Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Минфин предложил взимать НДС с застройщиков при передаче апартаментов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенных в рамках долевого строительства.

Согласно действующему законодательству (статья 149 НК) не облагаются НДС услуги застройщика по договорам участия в долевом строительстве. Исключение – передача объектов производственного назначения. Согласно поправкам, с которыми ознакомился "Интерфакс", предлагается ввести еще одно исключение – передачу апартаментов.

"За исключением услуг по выполнению функций застройщика, оказываемых при строительстве жилых помещений (апартаментов), предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию)", - говорится в поправках.

Кроме того, поправки конкретизируют норму о том, что передача нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест, входящих в состав многоквартирных домов, также не облагается НДС. Ранее это в законе прописано не было и регулировалось пояснением ФНС.

Положения пункта о нулевом НДС также предлагается не применять при выполнении застройщиком строительно-монтажных работ и иных работ, проводимых при создании указанных объектов недвижимости.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФНС сможет требовать от бизнеса возвращать по цепи налоговые долги контрагентов

Песков не исключил переноса на осень оглашения Послания Путина Федеральному собранию

Песков не исключил переноса на осень оглашения Послания Путина Федеральному собранию

Матвиенко подчеркнула, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ

Матвиенко подчеркнула, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ

Суд арестовал директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук

В Россию в I полугодии пришли только два международных торговых бренда

Суд отклонил иск Юрия Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Суд отклонил иск Юрия Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });