Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Правительство РФ предложило вернуть НДС на апартаменты

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который выводит из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенных в рамках долевого строительства.

Законопроект (№343435-8) размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента.

НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого участия был отменен в 2010 году. Однако полтора года назад Минфин РФ предложил вернуть его. Соответствующее предложение министерство озвучивало в рамках основных направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы.

В РоссииМинфин предложил взимать НДС с застройщиков при передаче апартаментовЧитать подробнее

Внесенный в Госдуму законопроект реализует эту идею. В Налоговом кодексе (НК) РФ предлагается указать, освобождение от НДС не распространяется на услуги застройщика, оказываемые по договору долевого участия "при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию)".

Кроме того, поправки конкретизируют норму о том, что передача нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест, входящих в состав многоквартирных домов, также не облагается НДС. Ранее это в НК РФ не указывалось и регулировалось пояснением ФНС.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Убийство Владлена Татарского

Мосгорсуд оставил под стражей Дарью Трепову

Мосгорсуд оставил под стражей Дарью Трепову
Военная операция на Украине

Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО

Работодателей обяжут принимать решения по ставке НДФЛ для уехавших сотрудников

Работодателей обяжут принимать решения по ставке НДФЛ для уехавших сотрудников

Оператор аэропорта "Жуковский" впервые закончил год с чистой прибылью

Оператор аэропорта "Жуковский" впервые закончил год с чистой прибылью

На Сахалине три человека погибли при обследовании затопленной баржи

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Один надводный дрон уничтожен в ходе атаки на Севастополь

Что произошло за день: воскресенье, 23 апреля

Лавров на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН

Лавров на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });