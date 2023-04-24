Правительство РФ предложило вернуть НДС на апартаменты

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который выводит из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенных в рамках долевого строительства.

Законопроект (№343435-8) размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента.

НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого участия был отменен в 2010 году. Однако полтора года назад Минфин РФ предложил вернуть его. Соответствующее предложение министерство озвучивало в рамках основных направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы.

Внесенный в Госдуму законопроект реализует эту идею. В Налоговом кодексе (НК) РФ предлагается указать, освобождение от НДС не распространяется на услуги застройщика, оказываемые по договору долевого участия "при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию)".

Кроме того, поправки конкретизируют норму о том, что передача нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест, входящих в состав многоквартирных домов, также не облагается НДС. Ранее это в НК РФ не указывалось и регулировалось пояснением ФНС.