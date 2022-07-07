Еще пять участников митинга против самоизоляции во Владикавказе получили реальные сроки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальным срокам лишения свободы еще пятерых участников несанкционированного митинга во Владикавказе, который прошел весной 2020 года против ковид-ограничений, сообщила пресс-служба судов Ростовской области.

Эрик Бестаев, Сослан Дзансохов, Сармат Кадиев, Таймураз Кадиев, Урузмаг Кониев признаны виновными в участии в массовых беспорядках во Владикавказе 20 апреля 2020 года (ч.2 ст.212 УК), а также в оказании сопротивления полиции. Бестаев также признан виновным в незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК).

Бестаев приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы, Кадиевы - к четырем годам, Дзансохов и Кониев - к трем годам и десяти месяцам. Всем им предстоит отбывать сроки в колонии общего режима.

В июле 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил десятерых участников массовых беспорядков во Владикавказе к лишению свободы на сроки от 4 лет и 9 месяцев до 6,5 лет. В ноябре 2021 года еще пятеро фигурантов были осуждены на сроки от 3,5 до 4 лет колонии общего режима. Еще пятерых фигурантов признали виновными в декабре 2021 года.