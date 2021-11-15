Пять участников антиковидного митинга во Владикавказе получили реальные сроки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Кировский районный суд назначил реальные сроки лишения свободы пятерым участникам митинга против ковид-ограничений и изоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля 2020 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Ахсартаг Айларов, Бимболат Бекузаров, Джон Джиоев и Валерик Меликян получили по этой статьи 3,5 года колонии общего режима. Ранее судимый за кражу Заурбек Кайтмазов был приговорен к четырем годам колонии по совокупности приговоров.

В Ростове суды уже вынесли приговоры десяти участникам этого митинга, они получили сроки от четырех лет и девяти месяцев до шести с половиной лет.

Противники самоизоляции устроили народный сход 20 апреля 2020 года во Владикавказе, они подходили к Дому правительства. Они протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который впоследствии стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о распространении фейков о коронавирусе. После митинга задержали более 100 человек, некоторые задержанные получили административный арест, также были возбуждены уголовные дела.