Военные организовали в Приамурье паромную переправу в районе поврежденного ледоходом моста

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) запустили в работу паромную переправу на реке Селемджа в Амурской области в районе населенных пунктов, оказавшихся после повреждения моста в транспортной блокаде.

Как сообщает пресс-служба ВВО, паромная переправа организована в районе поселка Экимчан, с ее помощью можно переправлять грузы и транспортные средства.

"Паромная переправа организована по решению командования ВВО после обращения губернатора Амурской области. Требовалось восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами, прерванное на участке автомобильной дороги Экимчан-Златоустовск из-за повреждения двух опор автомобильного моста", - следует из сообщения округа.

Переправа будет функционировать до конца октября текущего года. Военные инженеры совершили марш из поселка Вятское Хабаровского края, расстояние до района развертывания составило более 1,2 тысячи километров.

Как сообщалось, в начале мая торосами были разрушены две опоры моста через реку Селемджа на дороге Экимчан - Злотоустовск, еще четыре опоры повреждены. До начала работы переправы для снабжения населенных пунктов Ольгинск, Ивановское и Злотоустовск с 1 июня был задействован вертолет.