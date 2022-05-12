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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Ледоход повредил автомобильный мост в Амурской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Три населенных пункта в Селемджинском районе Амурской области остались без автомобильного сообщения из-за повреждения моста во время ледохода, сообщили "Интерфаксу" в районной администрации.

"Торосами разрушены две опоры моста, четыре повреждены. Без транспортного сообщения остались три поселка: Ольгинск, Златоустовск, Ивановское. На место выехала комиссия администрации района для уточнения повреждений и решения вопроса о восстановлении сооружения. В районе введен режим ЧС", - сообщил собеседник агентства.

В региональном УМВД уточнили, что из-за повреждения моста через реку Селемджа введен запрет для движения на 8 км автодороги Экимчан - Златоустовск.

"В месте повреждения проводятся восстановительные работы, установлены соответствующие дорожные знаки, ограничивающие движение. Контроль за соблюдением требований правил дорожного движения в районе восстановительных работ осуществляют сотрудники ГИБДД", - отметили в областном управлении полиции.

Амурская область
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