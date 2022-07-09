Пять человек госпитализировали после пожара на АЗС в Ульяновской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар на АЗС в Ульяновской области, в результате возгорания пострадали пять человек, сообщил в субботу в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

"По пожару на заправке в Кузоватовском районе сейчас на связи с оперативными службами и нашими медиками. Пожар удалось локализовать. К сожалению, по предварительной информации, пятеро пострадавших. Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два пациента в тяжелом состоянии, еще один средней степени тяжести.

По данным МСЧ по Ульяновской области, пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. По информации ведомства пострадали двое.