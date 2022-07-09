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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Ростуризм разработает мастер-план по развитию туризма в РФ к декабрю 2022 года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ростуризм под руководством ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" разработает туристический мастер-план РФ до 2035 года, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова.

"Задача туристического мастер-плана - спрогнозировать емкость номерного фонда, который необходим. Следующий шаг - привлечь инвесторов для строительства и создания гостиничной, туристической и развлекательной инфраструктуры, чтобы туристический поток был полностью удовлетворен в соответствии с ценовым предложением для федерального, регионального въездного экспортного туризма", - сказала Лысенкова в ходе выступления на форсайт-сессии в Нижнем Новгороде.

По ее информации, туристический мастер-план будет готов к концу текущего года. Целью проекта является создание территориальной карты развития туризма в стране.

Разработка проекта ведется в два этапа. Первый этап включает оценку туристического потока территорий, точек входа и проработку маршрутизации. В рамках второго этапа будет произведена проработка схемы развития туризма в стране, моделирование туристического потока на перспективу до 2035 года. Акцент будет сделан на межрегиональных маршрутах, обеспечивающих связность регионов.

В рамках государственной программы по развитию туризма уже определены 12 макрорегионов, на которых сконцентрирован фокус развития отрасли. Они объединяют около 50 субъектов. В ходе разработки туристического мастер-плана планируется проработать все субъекты страны, определить их туристический потенциал.

Ростуризм
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