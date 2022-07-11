Следователи в Красноярске начали проверку из-за осквернения арт-объекта, посвященного ВОВ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске проводят проверку по факту осквернения арт-объекта, посвященного Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия в понедельник.

По информации ведомства, во время мониторинга СМИ был выявлен видеосюжет, в котором девушка танцует на пилоне, установленном посреди "Ротонды Памяти и Славы".

"По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Пресс-служба главного управления МВД по краю сообщает, что инцидент произошел 10 июля. В дежурную часть полиции очевидцы сообщили, что молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта напротив входа в музей на площади Мира.

"На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские установили личности граждан и опросили их. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

Арт-объект "Ротонда Памяти и Славы" является частью выставочного проекта музея на площади Мира в Красноярске, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.