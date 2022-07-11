Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Московские ученые подсчитали серых китов у восточного побережья Камчатки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ученые Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН имени А. Н. Северцова (Москва) завершили трехнедельную экспедицию по изучению охотоморских серых китов в бухте Ольга (Кроноцкий залив ) на восточном побережье Камчатки, сообщает пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника в понедельник.

За время экспедиции ее участники идентифицировали 62 серых кита, из них половина животных в предыдущие годы встречались у берегов Сахалина.

"Мы зарегистрировали только три пары мать-детеныш. Это довольно мало, но не является проблемой, поскольку основное место нагула самок серых китов с детенышами - всё же Пильтунский район на Сахалине. Камчатка для них - только часть миграционного маршрута", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, ведущего инженера ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова Матвея Мамаева.

Он отметил, что в самом начале нагульного сезона многие киты выглядят заметно исхудавшими.

Наблюдения за китами в июле-августе теперь продолжат сотрудники Кроноцкого заповедника, которые, в том числе обратят внимание, "насколько успешно животные смогли откормиться".

У нескольких особей ученые отметили активную линьку, что, по их мнению, может быть связано "с сильным распреснением воды возле берега в местах, где киты кормятся". В основном, животные держались на глубинах 6-10 метров.

Серый кит - единственный вид семейства серых китов. Занесён в Красные книги МСОП, Российской Федерации и Камчатского края. Серые киты - коренные жители восточной части Тихого океана. Животные зимуют в тёплых лагунах у берегов юга США (Калифорния) и Мексики, а также, возможно, Японии и Кореи, где происходит спаривание и появляется потомство, сообщает пресс-служба.

В начале весны они отправляются в долгое путешествие к местам летнего нагула - холодным территориальным водам Аляски, Чукотки, Камчатки, Сахалина и Курил, где на мелководье кормятся бентосом (организмами, живущими в придонной части моря или зарывающимися в грунт). В конце осени они поодиночке или небольшими группами отправляются в обратный путь. Таким образом, за год серые киты преодолевают от 12 тыс. до 19 тыс. километров.

Ежегодно учёные исследуют морских млекопитающих в акваториях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника. Наибольшее скопление животных там наблюдается с начала июня до конца июля и в ноябре на обратном пути.

Камчатка Камчатский край Кроноцкий заповедник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен в РФ

На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов

На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов

Калининградский губернатор уточнил, что Литва не вводила новых ограничений

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны до 18 июля

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны до 18 июля

Две реки в Сочи вышли из берегов

Что произошло за день: воскресенье, 10 июля

В Госдуме сообщили о планах провести внеочередное заседание 15 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });