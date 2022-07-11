Московские ученые подсчитали серых китов у восточного побережья Камчатки
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ученые Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН имени А. Н. Северцова (Москва) завершили трехнедельную экспедицию по изучению охотоморских серых китов в бухте Ольга (Кроноцкий залив ) на восточном побережье Камчатки, сообщает пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника в понедельник.
За время экспедиции ее участники идентифицировали 62 серых кита, из них половина животных в предыдущие годы встречались у берегов Сахалина.
"Мы зарегистрировали только три пары мать-детеныш. Это довольно мало, но не является проблемой, поскольку основное место нагула самок серых китов с детенышами - всё же Пильтунский район на Сахалине. Камчатка для них - только часть миграционного маршрута", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, ведущего инженера ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова Матвея Мамаева.
Он отметил, что в самом начале нагульного сезона многие киты выглядят заметно исхудавшими.
Наблюдения за китами в июле-августе теперь продолжат сотрудники Кроноцкого заповедника, которые, в том числе обратят внимание, "насколько успешно животные смогли откормиться".
У нескольких особей ученые отметили активную линьку, что, по их мнению, может быть связано "с сильным распреснением воды возле берега в местах, где киты кормятся". В основном, животные держались на глубинах 6-10 метров.
Серый кит - единственный вид семейства серых китов. Занесён в Красные книги МСОП, Российской Федерации и Камчатского края. Серые киты - коренные жители восточной части Тихого океана. Животные зимуют в тёплых лагунах у берегов юга США (Калифорния) и Мексики, а также, возможно, Японии и Кореи, где происходит спаривание и появляется потомство, сообщает пресс-служба.
В начале весны они отправляются в долгое путешествие к местам летнего нагула - холодным территориальным водам Аляски, Чукотки, Камчатки, Сахалина и Курил, где на мелководье кормятся бентосом (организмами, живущими в придонной части моря или зарывающимися в грунт). В конце осени они поодиночке или небольшими группами отправляются в обратный путь. Таким образом, за год серые киты преодолевают от 12 тыс. до 19 тыс. километров.
Ежегодно учёные исследуют морских млекопитающих в акваториях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника. Наибольшее скопление животных там наблюдается с начала июня до конца июля и в ноябре на обратном пути.