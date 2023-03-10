Почти 300 новых объектов включили в реестр долгостроев РФ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Почти 300 новых объектов включено в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ в пятницу.

"По итогам совещания межведомственной комиссии 291 объект незавершенного строительства был включен в федеральный реестр. Сведения по другим объектам будут дополнительно проработаны с заинтересованными ведомствами", - говорится в сообщении.

Всего комиссия на втором заседании рассмотрела сведения по 506 объектам незавершенного строительства, представленным от 33 главных распорядителей средств федерального бюджета.

"В прошлом году в федеральный реестр включили 150 объектов незавершенного строительства, из которых было принято решение по 147. 30 решено снести, 83 - достроить, 34 - приватизировать, три отправить на доработку. Вместе с этим по тем объектам, по которым уже приняты управленческие решения, нам еще предстоит организовать работу по формированию нормативно-правовой базы для определения механизмов сокращения незавершенки. Сегодня мы плотно работаем над этими механизмами совместно с Минфином России, Казначейством и Росимуществом", - отметил министр строительства и ЖКХ РФ, председатель Межведомственной комиссии Ирек Файзуллин.