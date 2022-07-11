Медведь сбежал из питомника собак в Иркутске

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Иркутске ведутся поиски медведя, сбежавшего из питомника собак "К-9". Об этом сообщается в понедельник на сайте региональной службы по охране и использованию объектов животного мира.

"8 июля 2022 года из питомника собак "К-9" сбежал трехгодовалый бурый медведь. (...) На данный момент медведь так и не был отловлен, работа в этом направлении ведется", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в питомник медведь попал из Братского района на содержание в неволе, прожил он там год.

8 июля сотрудники питомника сообщили в полицию о побеге зверя. Спустя несколько часов хищника обнаружили вблизи микрорайона Славного, поймать его не удалось. Сотрудники областной службы по охране и использованию объектов животного мира прибыли на место, но медведь уже ушел в лесной массив.

"Совместно с сотрудниками МЧС оповестили население об опасности", - говорится в сообщении.

Питомник собак "К-9" расположен на улице Карпинской на окраине Иркутска вблизи лесного массива.