КС РФ защитил чиновников от увольнения при перераспределении обязанностей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ защитил госслужащих от необоснованного увольнения при перераспределении должностных обязанностей, соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

КС РФ проверял конституционность частей 1, 3 и 4 статьи 29 и пункта 7 части 1 статьи 33 закона "О государственной гражданской службе РФ" по жалобе Ларисы Зарубиной.

С 2008 года женщина работала референтом департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки министерства финансов РФ. Весной 2019 года в министерстве создали новый департамент, которому перешли функции нескольких отделов и штат госслужащих.

Зарубиной предложили должность советника отдела департамента со сходными обязанностями, однако она отказалась, поскольку новая должность относилась к нижестоящей.

В результате служебный контракт с заявительницей расторгнули, ее освободили от замещаемой должности и уволили. Считая увольнение незаконным, Зарубина обратилась в суды, но поддержки не нашла.

Как следует из постановления, КС счел оспариваемые положения закона "О государственной гражданской службе РФ" не противоречащими Конституции.

Они "не предполагают изменения по инициативе представителя нанимателя существенных условий служебного контракта в связи с введением в штатное расписание взамен существующей должности - новой, относящейся к иной категории или группе, со сходными обязанностями и не предполагают увольнения госслужащего в связи с его отказом от замещения иной (нижестоящей) должности", говорится в документе.

При таком изменении в организационно-штатной структуре госоргана должны применяться правила, предусмотренные для случаев сокращения должностей гражданской службы, указал суд.

В постановлении также отмечается, что перераспределение должностных обязанностей, которое необходимо для повышения эффективности работы госоргана, и исключение из штатного расписания замещаемой госслужащим должности "не может расцениваться в качестве изменения существенных условий служебной деятельности и не является основанием для одностороннего изменения представителем нанимателя условий служебного контракта".

Основываясь на этом, КС пришел к выводу, что дело заявительницы подлежит пересмотру.