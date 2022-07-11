Клещи в 2022 г. покусали более 350 тыс. россиян, свыше 400 из них заразились энцефалитом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В России после укусов клещей в медучреждения обратились более 350 тыс. граждан, у 430 выявлен клещевой вирусный энцефалит, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на первую неделю июля в РФ в медицинские организации обратились 351 543 пострадавших от укусов клещей, среди них - 85 505 детей. Количество обращений в медицинские организации находится на уровне среднемноголетних значений", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ежегодно, по данным ведомства, в аналогичный период регистрировалось от 328 418 до 373 289 обращений.

Уточняется, что всего подтверждено 430 случаев клещевого вирусного энцефалита, в отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период, сообщили в ведомстве.

К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, Пермский край, Томская область и Кировская области, Республика Удмуртия и Челябинская область.