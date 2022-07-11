Новгородский поисковик получил условный срок за арсенал времен войны

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд приговорил местного поисковика к 6,5 годам лишения свободы условно за хранение арсенала времен Великой Отечественной войны, сообщила объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

"Суд установил, что житель Великого Новгорода незаконно хранил (найденные на полях былых сражений) немецкий пистолет-пулемет образца 1940 года, запчасти к оружию, более 20 мин, гранат и других взрывных устройств, а также около 1,8 тыс. патронов", - говорится в информации ведомства.

Новгородцу предъявили обвинение по ст. 222 и 222.1 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Новгородец полностью признал вину.

Приговор в силу еще не вступил.