В Ковдоре загорелась крыша четырехэтажного жилого дома

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Ковдоре загорелась кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ленина, она горит по всей площади, сообщили в управлении МЧС по Мурманской области.

Жильцов дома эвакуировали.

В МЧС видят угрозу распространения огня на квартиры.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

В сообщении в телеграм-канале управления говорится, что сигнал о пожаре поступил дежурным в 19:35. Кровля горит в доме, где пять подъездов. Пожар тушат 20 человек личного состава и три машины.