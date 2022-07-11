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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

В Ковдоре загорелась крыша четырехэтажного жилого дома

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Ковдоре загорелась кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ленина, она горит по всей площади, сообщили в управлении МЧС по Мурманской области.

Жильцов дома эвакуировали.

В МЧС видят угрозу распространения огня на квартиры.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

В сообщении в телеграм-канале управления говорится, что сигнал о пожаре поступил дежурным в 19:35. Кровля горит в доме, где пять подъездов. Пожар тушат 20 человек личного состава и три машины.

Ковдор Мурманская область МЧС
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