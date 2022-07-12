В Екатеринбурге произошел пожар в крупном ангаре
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось справиться с огнем, охватившим в понедельник ангар с автотехникой в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В 01:30 (местному времени) локализован пожар на площади 750 м. кв.", - говорится в сообщении.
В понедельник в Екатеринбурге загорелся металлический ангар с автомобильной техникой. Площадь пожара составляла 750 кв. м.
Из ангара пожарным удалось вынести три баллона с пропаном. Информации о пострадавших не поступало.
Огонь тушили 38 человек и 14 единиц техники.