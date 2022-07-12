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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

В Екатеринбурге произошел пожар в крупном ангаре

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось справиться с огнем, охватившим в понедельник ангар с автотехникой в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 01:30 (местному времени) локализован пожар на площади 750 м. кв.", - говорится в сообщении.

В понедельник в Екатеринбурге загорелся металлический ангар с автомобильной техникой. Площадь пожара составляла 750 кв. м.

Из ангара пожарным удалось вынести три баллона с пропаном. Информации о пострадавших не поступало.

Огонь тушили 38 человек и 14 единиц техники.

Екатеринбург МЧС
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