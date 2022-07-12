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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Град повредил более 100 домов в Адыгее

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Последствия ливня с градом и сильным ветром продолжают устранять в Адыгее, где пострадали более десятка населенных пунктов.

По данным регионального комитета по делам ГО и ЧС, от града пострадали кровли 106 домов в Майкопе. Ветром повреждены крыши четырех школ. В 29 домовладениях зафиксированы подтопления.

Также упавшее дерево пробило крышу в хуторе Грозный Майкопского района. В 11 домах и одной школе других населенных пунктов района частично нарушена кровля, говорится в сообщении комитета.

По состоянию на 07:00 вторника в Майкопском районе остались только точечные отключения электроэнергии. По 30 заявкам от населения работают 11 бригад.

В Майкопе без электроснабжения остаются 380 абонентов, 1,1 тыс. человек. К работам по восстановлению электроснабжения привлечены шесть бригад.

Помимо этого, деревья спилили по 58 адресам.

Вечером 10 июля в Майкопском районе и Майкопе прошел сильный ливень – 26,3 мм осадков, град – до 20 мм, порывы ветра до 21 м/с.

Адыгея
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